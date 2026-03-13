Ascensori nuovi nelle case comunali anche in quelle dove i residenti avevano organizzato la protesta dei cartelli

Nelle case comunali di Monza, negli ultimi giorni, sono iniziati i lavori di manutenzione e sostituzione degli ascensori. Gli interventi riguardano i plessi di via Silva e Mazzucotelli, coinvolgendo anche le residenze dove alcuni residenti avevano organizzato proteste con cartelli. Le operazioni di installazione sono in corso per aggiornare gli impianti di elevazione presenti negli edifici comunali.

Un investimento di circa 700mila euro. I lavori dovrebbero durare 5 settimane Cambio degli ascensori nelle case comunali di Monza. Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi di manutenzione e di sostituzione degli ascensori nei plessi comunali di via Silva e Mazzucotelli. E proprio nelle case di via Silva, salite più volte alla ribalta delle cronache (anche nazionali) per voce di Michele Quitadamo, portavoce dell'Associazione inquilini abitanti, per quegli ascensori rimasti fuori uso alcune volte anche per mesi, obbligando alcuni residenti particolarmente fragili a non uscire di casa, oppure a chiedere aiuto ai vicini più giovani per le piccole commissioni quotidiane. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Tutto quello che riguarda Ascensori nuovi

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