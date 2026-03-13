In queste ore, sui social si discutono le dichiarazioni di un allenatore che ha chiarito di non aver mai pensato a una possibile quadrupla vittoria. La sua attenzione non è rivolta a risultati storici, ma a obiettivi diversi. La comunicazione di questa posizione ha suscitato poche polemiche e molti commenti, senza ulteriori approfondimenti o analisi approfondite.

2026-03-13 18:51:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Un risultato storico non è il suo obiettivo. L’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta non ha pensato minimamente alla possibilità che la sua squadra vincesse il quadruplo nonostante i Gunners fossero in un’ottima posizione per lottare per un’impresa senza precedenti. Gli uomini di Arteta riprendono la loro spinta per vincere il titolo di Premier League affrontando l’Everton in casa sabato. L’Arsenal ha sette punti di vantaggio sul Manchester City in testa alla classifica, anche se la squadra di Pep Guardiola ha una partita in mano, con le due squadre che si affronteranno all’Etihad Stadium il mese prossimo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arteta non ha pensato alla quadrupla dichiarazione

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Kocin Arsenal Mikel Arteta ya ce ungiyarsa na ara kafa kanta a gasar UEFA Champions League, yana mai cewa ‘yan wasansa yanzu sun fi da gogewa a gasar fiye da da. Arteta ya bayyana cewa lokacin da ya fara jagorantar Arsenal, akwai ‘yan wasa da d - facebook.com facebook