Arte immersiva boom globale | entro il 2033 il mercato varrà 15 miliardi di dollari

Il mercato dell'arte immersiva sta vivendo una crescita rapida, con un valore stimato di 4,8 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede che entro il 2033 il settore possa raggiungere i 15,1 miliardi di dollari. Questa espansione coinvolge artisti, gallerie e aziende che investono in esperienze visive innovative e coinvolgenti. Il settore si conferma come uno dei più dinamici nel campo dell'arte contemporanea.

Cresce il mercato dell’arte immersiva: 4,8 miliardi nel 2024, previsto boom a 15,1 miliardi entro il 2033. Europa e USA trainano il settore. Il mercato mondiale dell’arte immersiva continua a correre. Secondo le stime di Growth Market Reports, nel 2024 il settore ha raggiunto un valore di 4,8 miliardi di dollari, segnando un aumento costante dell’interesse del pubblico e dell’integrazione delle tecnologie digitali nelle esperienze artistiche. A trainare la crescita sono soprattutto Nord America (1,9 miliardi di dollari, pari al 40% del mercato) ed Europa (1,4 miliardi), mentre l’Asia si prepara a un’espansione significativa con un tasso di crescita annuo previsto del 16,2% fino al 2033. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

