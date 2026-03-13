Arsenale da guerra nell' officina di ' Pistolone' la videochiamata al ras della droga | Se me le da so come usarle

Nell’officina di un noto esponente del clan Gagliardi di Mondragone è stato scoperto un arsenale da guerra, secondo quanto riferiscono gli inquirenti della Dda. Durante un’indagine iniziata a febbraio, sono state eseguite 21 misure cautelari. La scoperta è avvenuta in seguito a una videochiamata in cui il soggetto afferma di sapere come usare le armi sequestrate.

Il retroscena dell'inchiesta sul clan Gagliardi di Mondragone. Nella disponibilità di Di Rienzo un kalashnikov, un fucile a pompa e un mitragliatore Uzi Un vero e proprio arsenale da guerra nelle mani delle nuove leve del clan Gagliardi di Mondragone. E’ quanto ipotizzano gli inquirenti della Dda nell’ambito dell’indagine che, a inizio febbraio, ha portato all’esecuzione di 21 misure cautelari. La circostanza emerge da alcune intercettazioni confluite nell’ordinanza di custodia cautelare. Dalle indagini emerge come Raffaele Di Rienzo, detto Pistolone, avrebbe ricevuto nella sua officina di via Virgilio alcune armi da guerra tra cui un fucile d’assalto Ak47, un fucile a pompa e una mitraglietta Uzi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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