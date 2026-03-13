Sabato 14 marzo 2026 alle 18:30 si tiene la partita tra Arsenal ed Everton all’Emirates Stadium. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, con attenzione particolare sulla possibilità di almeno un clean sheet per l’Arsenal. La sfida coinvolge due squadre che cercano di ottenere un risultato importante nel corso della stagione. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe.

Questa è una partita importante per entrambe le squadre. L’Arsenal è a caccia del titolo e giocherà la partita di ritorno degli ottavi di Champions pochi giorni dopo, mentre l’Everton è a un solo punto dal quel settimo posto in classifica che potrebbe bastare per tornare a giocare in Europa del 2025-26. I Gunners sono usciti dalla BayArena. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Everton (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un clean sheet all’Emirates

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