Arrivata data assegno unico marzo 2026 | chi anticipa e arretrati

Per chi aspetta il pagamento dell’assegno unico di marzo 2026, ci sono possibilità che il bonifico arrivi prima rispetto alla data prevista, anche di qualche giorno. Alcuni beneficiari hanno segnalato di aver ricevuto l’accredito in anticipo, mentre altri potrebbero dover attendere ancora. Per coloro che devono ricevere arretrati, si tratta di somme relative a periodi precedenti che vengono saldate insieme agli importi correnti.

Per chi è in attesa del pagamento dell'assegno unico di marzo 2026, è possibile che veda anticiparsi il bonifico di qualche giorno. Secondo il calendario Inps infatti, l'assegno arriverà tra il 19 e il 21 di questo mese ma è sono già disponibili le prime date che vedono il pagamento in programma per martedì 17. Tramite App Inps mobile dunque si può velocemente controllare la propria situazione, come di consueto accedendo con Spid e controllando Stato Pagamenti e cedolini. Nel pagamento dell’assegno unico di marzo 2026 potrebbero comparire anche degli arretrati, ma non si tratta di una novità che riguarda tutte le famiglie. In alcuni casi, infatti, l’adeguamento annuale degli importi legato all’inflazione può generare piccoli conguagli relativi ai primi mesi dell’anno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

