Arnaldo Del Piave parla dell' ex moglie Enrica Bonaccorti grande amore segnato dall' esperienza dell' aborto

Arnaldo Del Piave si presenta alla camera ardente per rendere l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, con cui ha avuto un matrimonio. Durante l’omaggio, Del Piave ricorda l’esperienza condivisa dell’aborto come un momento che ha segnato la loro storia. L’ex marito ha parlato della donna, sottolineando il loro legame e i momenti che hanno condiviso nel passato.

C’è anche Arnaldo Del Piave tra le tante persone che sono andate alla camera ardente a dare l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, morta per un tumore al pancreas il 12 marzo all’età di 76 anni. “È stato davvero un grande amore il nostro”, racconta l’ex marito della conduttrice. Nel corso della loro storia, durata cinque anni, la coppia ha anche affrontato un momento molto doloroso, quando lei subì un aborto spontaneo. “Ci ha segnato molto”, ricorda Del Piave. Arnaldo Del Piave ricorda l’ex moglie Enrica Bonaccorti Arnaldo De Piave è stato il secondo marito di Enrica Bonaccorti. Nella giornata di oggi, 13 marzo, l’uomo si è presentato alla camera ardente allestita alla clinica Ars Medica di Roma per dare l’ultimo saluto alla conduttrice, giornalista e autrice. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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