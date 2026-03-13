Arisa annuncia le date del suo tour estivo i biglietti

Arisa ha comunicato le date del suo tour estivo 2026 e ha annunciato anche la data zero dei concerti. Le prime tappe sono state rese note oggi, con dettagli sui luoghi e sui giorni in cui si terranno gli spettacoli. I biglietti per gli eventi saranno disponibili a breve, secondo quanto riferito dall’artista stessa.

Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo e la data zero dei live di questo 2026. Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con Magica Favola — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia oggi le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche. Il calendario estivo, con 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, vedrà Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Arisa annuncia le date del suo tour estivo, i biglietti Articoli correlati Frah Quintale annuncia le prime date del suo tour estivo 2026Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26 che lo vedrà impegnato nei maggiori festival Frah Quintale annuncia le prime date del Summer... Bluvertigo, annunciate le date del tour estivo, i bigliettiDopo il sold out del concerto evento a Milano, i Bluvertigo annunciano le date del tour estivo, i biglietti. Contenuti e approfondimenti su Arisa annuncia Temi più discussi: Vicenza in Festival, Arisa in concerto in piazza dei Signori; Arisa in concerto a Padova: il 14 dicembre al Gran Teatro Geox; ARISA il 14 dicembre 2026 a Padova; Arisa Tour 2026: date, biglietti e info concerti. Arisa annuncia le prime date estive del tourArisa annuncia le prime date estive del tour: il calendario. La data zero è in programma il 20 maggio a Civitanova Marche. tgcom24.mediaset.it Arisa annuncia le date del tour estivo: doppia serata in SiciliaPALERMO – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con Magica Favola — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settiman ... livesicilia.it Arisa annuncia il tour per l’estate 2026 - facebook.com facebook Arisa annuncia il tour per l’estate 2026 #Arisa x.com