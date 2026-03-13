Ariete la trasferta vuol dire fiducia Obiettivo | continuità nei risultati

Domani pomeriggio, la squadra di Ariete scende in campo in trasferta contro il I° Giglio alle 18 nella palestra Enriquez di Castelfiorentino. La partita, valida per il campionato Pvp, sarà arbitrata da Farnesi e Gemma. L'obiettivo della squadra è ottenere la continuità nei risultati, cercando di conquistare i tre punti in questa sfida importante.

Ariete Pvp in trasferta sul campo del I° Giglio, domani pomeriggio, per i tre punti (alle 18, palestra Enriquez di Castelfiorentino, arbitri Farnesi e Gemma). La vittoria contro Florenzo rappresenta una spinta importante nella corsa ai piani nobili del girone F di serie B2 femminile. Adesso, però, la squadra di Massimo Nuti deve saper cavalcare quell’onda per non fermarsi. Lo sprint play off è ufficialmente lanciato e a otto giornate dal termine della regular season ogni passo falso rischia di essere pagato a carissimo prezzo. La gara di Castelfiorentino, se affrontata in modo morbido o poco concentrato, rischia di essere la più classica delle trappole per Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

