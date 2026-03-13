Arianna Fontana ha dichiarato che il suo futuro sportivo è ancora tutto da definire e che, se deciderà di continuare, dovrà farlo con grande determinazione. A Milano, il 13 marzo, ha anche sottolineato che, dopo anni di carriera, non era scontato né partecipare alle gare né conquistare tre medaglie. La campionessa si è mostrata aperta a nuove sfide, ma con l’esigenza di una forte motivazione.

Milano, 13 mar. (Adnkronos) - "Dopo tutto questo tempo non era scontato non solo gareggiare, ma conquistare tre medaglie. Questo dimostra che le scelte e la preparazione svolta in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, mi hanno dato ragione. La medaglia più sofferta è stata quella nei 500 metri, da sempre la mia gara preferita. Quando ho tagliato il traguardo ero proprio felice ripensando al percorso fatto per arrivare lì: quel podio ha ripagato i miei sforzi, quelli di Anthony e di tutto lo staff". Lo spiega, con addosso i 14 sigilli delle sue imprese, Arianna Fontana, l'unica italiana a livello invernale ed estivo, che può vantare questo record di 14 medaglie olimpiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arianna Fontana: "futuro? Tutte le porte aperte, se vado avanti deve esserci una forte spinta"

