A Arghillà, durante un’operazione della polizia locale, cinque persone sono state denunciate per furto di energia elettrica e acqua, mentre altri sono stati coinvolti nell’occupazione abusiva di immobili pubblici. Durante i controlli sono stati sabotati un mezzo Enel e alcuni allacci irregolari sono stati rimossi. L’intervento ha interessato diverse zone del quartiere, con verifiche approfondite su diversi immobili.

Un’operazione di polizia locale a Arghillà ha portato alla denuncia di cinque persone per furto di energia elettrica e acqua, oltre all’occupazione abusiva di immobili pubblici. L’intervento, svolto giovedì 12 marzo 2026, ha il danneggiamento intenzionale di un mezzo di Enel Distribuzione, con tutti e quattro i pneumatici squarciati. Cinque individui sono stati formalmente denunciati in un contesto che collega le azioni criminali alle dinamiche della ‘ndrangheta nella provincia di Reggio Calabria. L’azione è stata condotta da sedici unità della polizia locale, coadiuvate da tecnici specializzati di Enel Distribuzione e Sorical. Quattro dei cinque indagati risiedono nella stessa palazzina dove sono stati scoperti gli allacci illegali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arghillà: 5 denunciati, mezzo Enel sabotato e allacci

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