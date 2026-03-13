Arcisate | 1,2 milioni per la nuova Casa di Comunità

A Arcisate, la Casa di Comunità è stata rinnovata con un investimento di 1,2 milioni di euro. La struttura, recentemente ristrutturata, ora offre nuovi spazi e servizi destinati alla comunità locale. Il progetto di riqualificazione si è concluso con la realizzazione di interventi mirati a migliorare l’accessibilità e la funzionalità dell’edificio. La Casa di Comunità è pronta ad accogliere i cittadini.

La Casa di Comunità di Arcisate ha completato la sua trasformazione strutturale con un investimento di 1,2 milioni di euro. I lavori finanziati dal PNRR hanno trasformato la sede di via Campi Maggiori in un hub sanitario moderno e funzionale per il distretto. L’intervento, avviato nel 2022, ha riguardato sia gli impianti che il comfort climatico senza mai fermare l’attività sanitaria quotidiana. Ora la struttura accoglie tutti i servizi essenziali al piano terra, semplificando l’accesso alle cure per i cittadini della provincia di Varese. Un miliardo di investimenti per la sanità di prossimità. Il cantiere si è svolto in due fasi strategiche distinte, entrambe sostenute dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arcisate: 1,2 milioni per la nuova Casa di Comunità Articoli correlati Leggi anche: Anche la Regione vuole riqualificare Quarticciolo: "Trenta milioni e una nuova casa di comunità" Quarticciolo, 30 milioni per la rinascita: recupero alloggi Ater e nuova casa della comunità per i servizi sociali.Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha rilanciato un progetto da 30 milioni di euro per la riqualificazione del quartiere Quarticciolo a Roma. Approfondimenti e contenuti su Arcisate 1 2 milioni per la nuova Casa... Arcisate, la Casa di Comunità cambia volto: finiti i lavori da 1,2 milioni di euroConclusi gli interventi finanziati con fondi PNRR nella sede di via Campi Maggiori. Più comfort, spazi rinnovati e tutti i servizi operativi al piano terra: la struttura si conferma punto di riferimen ... varesenews.it Casa di comunità all’ex Serbelloni. Seconda iniezione dell’ultim’ora. In arrivo oltre un milione di euroCasa di Comunità rinnovata all’ex ospedale Serbelloni, meno di due mesi alla fine dei cantieri, e seconda iniezione nel salvadanaio: oltre un milione di euro, stanziati con delibera di Asst nelle ... ilgiorno.it