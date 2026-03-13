archivio di stato e musei le cinque giornate di milano

Dal 18 al 22 marzo si svolgono eventi per il 178° anniversario delle Cinque Giornate di Milano, insurrezione popolare del 1848. In questa occasione, sono aperti l’Archivio di Stato e vari musei, che ricordano uno dei capitoli principali del risorgimento italiano. La ricorrenza celebra il momento in cui Milano si sollevò contro le autorità austriache, portando alla conquista della città.

Dal 18 al 22 marzo si celebra il 178° anniversario delle Cinque Giornate, l’insurrezione popolare del marzo 1848 che segnò uno dei momenti più importanti della storia risorgimentale italiana e che valse a Milano la prima delle due Medaglie d’Oro al Valor Militare. Il programma coinvolgerà 14 luoghi simbolici, tra cui il Monumento alle Cinque Giornate, il Museo del Risorgimento, il Cimitero Monumentale, Palazzo Morando, la GAM – Galleria d’Arte Moderna, l’Archivio di Stato, la Scuola Militare Teulié, la Chiesa di San Celso. Si inaugura, sabato e sino al 21 marzo, con la mostra documentaria allestita all’Archivio di Stato di Milano (via Senato 10) che, attraverso documenti conservati nei fondi archivistici dell’istituto, racconta la vittoria, la repressione e la costruzione della memoria delle Cinque Giornate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

