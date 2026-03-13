L’assessore alla Cura della città ha espresso la necessità di mantenere un atteggiamento serio nel confronto sul futuro del Laboratorio Aq16 a Reggio Emilia. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato l’importanza di salvaguardare i vent’anni di storia legati a questa struttura, invitando a evitare toni polemici e a concentrarsi sui fatti concreti. La richiesta si rivolge a tutti gli attori coinvolti nel dibattito.

L’assessore alla Cura della città, Davide Prandi, ha lanciato un appello alla serietà riguardo al dibattito sul Laboratorio Aq16 a Reggio Emilia. La questione non è solo burocratica ma tocca il cuore dell’identità cittadina e del supporto ai giovani. L’amministrazione sta lavorando per chiarire lo status giuridico dello spazio senza disperdere il valore sociale maturato in oltre vent’anni di attività. Mentre si cerca una soluzione condivisa che rispetti le nuove norme sulla sicurezza, l’obiettivo resta duplice: garantire la legalità e tutelare il patrimonio relazionale che ha coinvolto centinaia di ragazzi. Il processo di ricostruzione amministrativa è in corso per definire un quadro trasparente che protegga sia i cittadini sia le istituzioni dalle responsabilità legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aq16: 20 anni di storia da salvare, Prandi chiede serietà

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