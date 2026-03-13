Approccio proattivo e mirato per preparare il malato all’intervento

Un nuovo progetto prevede un approccio proattivo e mirato per preparare i pazienti agli interventi di cardiochirurgia, cardiologia e ortopedia protesica. Si tratta di un percorso di pre-habilitation che accompagna i malati prima dell’operazione, con l’obiettivo di migliorare la loro condizione e facilitare il recupero. Il progetto coinvolge professionisti di diversi settori e si focalizza su interventi specifici per ogni tipologia di intervento.

IL PROGETTO. Pre-habilitation, per accompagnare i pazienti prossimi ad interventi di cardiochirurgia, cardiologia e ortopedia protesica. Prepararsi ad un intervento non significa solo attendere una data in calendario, ma allenare il corpo, rafforzare la mente, correggere gli stili di vita e arrivare in sala operatoria nelle migliori condizioni possibili. È questa la filosofia del progetto di pre-habilitation, che accompagna i pazienti prossimi ad interventi di cardiochirurgia, cardiologia e ortopedia protesica in Humanitas Gavazzeni e Castelli. La pre-habilitation è un approccio proattivo e centrato sul paziente, pensato per potenziare la capacità funzionale dell'individuo prima dello stress chirurgico.