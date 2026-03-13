Apple ha comunicato una riduzione delle commissioni sul suo App Store in Cina, passando dal 30% al 25%. La modifica entrerà in vigore dalla domenica successiva all’annuncio ufficiale. La decisione riguarda tutte le transazioni effettuate attraverso la piattaforma nel territorio cinese. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi di questa variazione o sui dettagli delle tempistiche precise.

Apple ha annunciato una riduzione delle commissioni sul suo App Store in Cina, abbassando il tasso dal 30% al 25% a partire dalla domenica successiva all’annuncio. Questa decisione segue pressioni dirette dai regolatori cinesi e mira a risparmiare oltre 6 miliardi di yuan ai sviluppatori locali ogni anno. Il cambiamento entra ufficialmente in vigore il 15 marzo 2026, data scelta strategicamente per coincidere con la Giornata dei Diritti dei Consumatori. Le nuove tariffe si applicano agli acquisti nell’app e alle transazioni a pagamento su iOS e iPadOS nel mercato cinese continentale. L’impatto economico immediato sugli sviluppatori e sui consumatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple in Cina: la commissione scende al 25%

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