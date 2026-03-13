Il tribunale del Riesame di Palermo ha mantenuto il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per Sergio Mazzola, coinvolto in un procedimento riguardante un appalto sanitario. La decisione segue un'indagine in corso e riguarda anche altri soggetti coinvolti nelle verifiche. La vicenda si concentra sull'assegnazione di contratti nel settore sanitario e riguarda alcuni imprenditori e funzionari pubblici.

Il tribunale del Riesame di Palermo ha confermato il divieto temporaneo per l’imprenditore Sergio Mazzola. L’ordine segue un intervento del deputato Saverio Romano, coordinatore di Noi Moderati, nella gestione di un appalto sanitario. La vicenda riguarda una gara d’appalto per il servizio di ausiliariato bandita dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. La società vincitrice era la Dussmann srl, ma l’intero processo è finito sotto inchiesta giudiziaria. I magistrati hanno riqualificato le accuse iniziali da corruzione a traffico di influenze. Il giudice per le indagini preliminari aveva già respinto l’arresto richiesto dalla Procura contro Romano e Mazzola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appalto sanitario: Romano e Mazzola sotto inchiesta

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