Apertura vietata nei festivi ma il barbiere accetta clienti la domenica mattina | scatta la multa

Durante l’ultima settimana a Ferrara, la polizia locale ha effettuato controlli per contrastare l’abusivismo commerciale, concentrandosi anche sui barbiere. Nonostante il divieto di apertura nei giorni festivi, un barbiere ha deciso di accogliere clienti la domenica mattina, e per questo è stata comminata una multa. La situazione si è verificata nel centro della città, dove sono stati effettuati i controlli.

Il barbiere è aperto la domenica, scatta la multa. E’ quanto è accaduto nel corso dell’ultima settimana in centro a Ferrara, dove la polizia locale ha effettuato dei controlli per il contrasto del fenomeno del cosiddetto abusivismo commerciale. Alcuni cittadini avevano segnalato la frequente apertura domenicale di alcuni acconciatori e barbieri nella zona di via Bologna e nel cuore della città. Alla verifica delle stesse, un barbiere di via San Romano è stato colto in piena lavorazione con clienti al proprio interno la domenica mattina, finendo come detto per essere sanzionato. FerraraToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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