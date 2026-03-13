Aperto il cantiere delle Terme Romane sul fiume Cosa

A Frosinone è stato avviato il cantiere delle Terme Romane situate lungo il fiume Cosa. Si tratta di uno dei principali siti archeologici della città, ora interessato dai lavori di recupero e valorizzazione. La riqualificazione coinvolge l’area, che rappresenta un patrimonio storico importante per la comunità locale. Le attività di cantiere sono state ufficialmente inaugurate nelle ultime settimane.

Il sindaco Riccardo Mastrangeli annuncia l'avvio dei lavori e il sopralluogo con il soprintendente Alessandro Betori: "Un passo concreto per valorizzare la storia di Frosinone" Frosinone riscopre le proprie radici con l'apertura del cantiere delle Terme Romane lungo il fiume Cosa, uno dei siti archeologici più significativi della città. A darne notizia è il sindaco Riccardo Mastrangeli attraverso un post pubblicato sui social, nel quale sottolinea l'importanza dell'intervento per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del capoluogo. L'amministrazione comunale ha ribadito l'impegno nel custodire e valorizzare questi beni, considerati parte fondamentale dell'identità cittadina.