Apa e Tanti all' attacco della Regione sulla sanità

Forza Italia, attraverso il consigliere comunale di Arezzo Jacopo Apa, e la vicesindaco Lucia Tanti, hanno espresso dure critiche nei confronti della gestione sanitaria della Regione. Le dichiarazioni riguardano specificamente le attività e le decisioni prese dal team regionale dedicato alla sanità. Le due figure politiche hanno manifestato il loro dissenso con un intervento pubblico rivolto alle autorità regionali.

La nota: "Debito di 80 milioni, dimostrazione chiara di come la governance della sanità toscana, costruita e strutturata sulle tre aslone, sia stata un fallimento" Dura nota di Forza Italia, tramite il consigliere comunale di Arezzo Jacopo Apa, e della vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti sul team della sanità regionale. “La prossima settimana il consiglio regionale si riunirà per pianificare le azioni necessarie a ripianare il debito di 80 milioni della sanità. Una dimostrazione chiara di come la governance della sanità toscana, costruita e strutturata sulle tre aslone e che avrebbe dovuto generare semplificazione e miglioramento nella gestione delle risorse, sia stata un fallimento completo a cui si aggiunge una moltiplicazione di debolezze e di criticità che proprio la sanità aretina ha sofferto in maniera molto evidente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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