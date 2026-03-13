Antraccoli salgono a 5 i divieti di usare l’acqua
A Antraccoli, cinque famiglie hanno ricevuto un’ordinanza urgente del sindaco di Lucca che vieta l’uso dell’acqua dei loro pozzi privati per scopi igienici e alimentari. La misura potrebbe essere estesa a ulteriori residenti della zona, che si trovano ora senza accesso all’acqua per le necessità quotidiane. La decisione riguarda esclusivamente l’uso domestico dell’acqua proveniente dai pozzi.
Salgono a cinque – ma potrebbero aumentare ancora – le famiglie di Antraccoli colpite da un’ ordinanza urgente del sindaco di Lucca con il divieto di utilizzare l’acqua del proprio pozzo privato per scopi igienici e alimentari. Anche in quest’ultimo caso – datato 6 marzo – i rilievi condotti nelle scorse settimane hanno permesso di rintracciare il tetraidrotiofene, sostanza utilizzata per odorizzare il gas. Ma lo stesso giorno, successivo al tavolo tecnico allestito per affrontare l’emergenza, un’altra ordinanza indirizzata questa volta a Gesam Reti, potrebbe avere dei risvolti nelle indagini in corso per individuare le cause della contaminazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Autobotte ad Antraccoli. Primo intervento per l’acqua inquinataLucca, 26 febbraio 2026 – È arrivata ieri pomeriggio la prima autobotte da 8mila litri di Geal per supportare le famiglie coinvolte dall’ordinanza di...
Leggi anche: “Acqua inquinata: ora basta“. Antraccoli, assemblea infuocata