Antonio Esposito è l' autotrasportato morto sulla Pontina la seconda vittima un cittadino bosniaco

Nelle prime ore del 13 marzo, un incidente sulla Pontina all’altezza di Aprilia ha causato la morte di un autotrasportato e di un cittadino bosniaco. La tragedia ha coinvolto almeno due veicoli, provocando un pesante bilancio di vittime. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora stata resa nota, ma le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

Il bilancio del terribile incidente stradale che si è verificato questa mattina, 13 marzo, all'altezza del territorio di Aprilia. Una terza persona è rimasta ferita E' pesante il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina, 13 marzo, lungo la Pontina, all'altezza del territorio di Aprilia. Due le vittime, una persona ferita. A perdere la vita Antonio Esposito, 50enne, autotrasportatore di Genzano, che era alla guida di un camion. La seconda vittima è un cittadino bosniaco che era invece alla guida di una Mercedes, a bordo della quale viaggiava un passeggero, rimasto ferito nello schianto. Secondo la ricostruzione, l'autista del mezzo pesante ha improvvisamente perso il controllo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Alfredo Loreti, morto in un incidente sulla Pontina. Dubbi sulla dinamica del sinistroL'uomo, dipendente dell'Ama e volontario della protezione civile, era alla guida di una Ducati.

Incidente sulla Pontina: un morto, traffico in tiltIncidente a Roma dove un uomo è morto in un sinistro stradale che è avvenuta sulla strada statale Pontina, all'altezza di Spinaceto.

Contenuti e approfondimenti su Antonio Esposito

Temi più discussi: Che ne sarà dei 2000? Il cortometraggio di Antonio Esposito; Rapina sfociata in omicidio, confermati tre ergastoli e una condanna a 27 anni; Masseria Ferraioli, in arrivo la casa rifugio per donne e minori; Beni confiscati e referendum, l’iniziativa di Cgil e Libera.

Vince Napoli a Zagabria con i fratelli Giovanni e Antonio EspositoDa Ponticelli al podio internazionale è un fatto di famiglia. Fratelli e già campioni iridati juniores, entrambi atleti delle Fiamme Azzurre e della Nippon Club. Al Grand Prix di Zagabria vince Napoli ... ilmattino.it

Dispositivo di sentenza causa civile Antonio EspositoDott. ANTONIO ESPOSITO, nato a Sarno il 18.12.1940, Codice Fiscale SPS NTN 40T18 1438F, residente in Roma alla Via Camillo Sabatini n. 150, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro BIAMONTE (PEC: ... iltempo.it

Oggi ad Afragola, nel bene confiscato più grande della Campania – la masseria dedicata alla memoria di Antonio Esposito Ferraioli, vittima innocente della camorra – è stata inaugurata la “Casa per l’autonomia delle donne attraverso il lavoro”, un progetto pe - facebook.com facebook