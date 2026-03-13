Antenne crescono le richieste di controlli | Con l’arrivo di nuove tecnologie sale la preoccupazione

Le richieste di controlli sulle antenne aumentano in risposta alla diffusione di nuove tecnologie. Con l’introduzione di dispositivi e infrastrutture che emettono campi elettromagnetici, cresce la preoccupazione tra cittadini e autorità. I campi elettromagnetici sono parte integrante di molte tecnologie usate quotidianamente, rendendo necessarie verifiche più frequenti e approfondite.

Senza accorgerci, viviamo immersi nei loro effetti. I campi elettromagnetici non solo rendono possibili molti fenomeni naturali, ma permettono anche il funzionamento di tecnologie che quotidianamente utilizziamo. L'elettromagnetismo è il ramo della fisica che studia le interazioni tra cariche elettriche e campi elettromagnetici. Interazioni governate da una delle quattro forze fondamentali, la forza elettromagnetica. In Bergamasca Arpa Lombardia ha 'censito' 1.229 impianti trasmittenti per telefonia mobile, 452 impianti radio e 344 tv. Proprio all'Agenzia regionale spetta il compito di verificare l'esposizione della popolazione ai campi, con i tecnici che effettuano misurazioni per controllare il rispetto dei limiti di legge.