Da giovedì pomeriggio fino a oltre le 23, alcuni antagonisti si sono seduti sui binari della stazione di Pisa, bloccando il traffico dei treni. La protesta ha causato disagi a pendolari e cittadini, che si sono trovati impossibilitati a muoversi come previsto. La manifestazione ha coinvolto gruppi che hanno pubblicato anche un video con una rivendicazione che molti hanno definito fuori luogo.

I soliti scalmanati del mondo antagonisti si sono seduti sui binari e hanno tenuto in stallo la stazione di Pisa dal pomeriggio di giovedì fino a oltre le 23. Hanno messo in croce studenti, lavoratori, pendolari, famiglie, gente per bene. Il motivo? Impedire il passaggio a un treno di mezzi militari. Che alla fine si è visto costretto a tornare indietro. Erano circa un centinaio i manifestanti che hanno invaso il binario 3 della stazione centrale. Esponenti del Movimento No Base si sono seduti sul binario bloccando il transito di un treno merci che trasportava mezzi militari, jeep e blindati, destinati ai teatri di guerra. Antagonisti si siedono sui binari per bloccare un convoglio con mezzi militari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Antagonisti boicottano i treni a Pisa: messi in croce pendolari e persone per bene. La rivendicazione lunare (video)

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