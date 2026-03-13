ANQUAP a Didacta Italia 2026 | riforma del DI 129 2018 interoperabilità SIDI e proroga PNRR per alleggerire le segreterie scolastiche dal sovraccarico burocratico

Alla fiera Didacta Italia 2026, il presidente di ANQUAP ha illustrato una strategia urgente composta da tre punti principali. L’obiettivo è ridurre il carico burocratico che grava sulle scuole e sul personale ATA, coinvolgendo la riforma del decreto 1292018, l’interoperabilità del sistema SIDI e la proroga del PNRR. La presentazione si è concentrata su misure immediate per alleggerire le segreterie scolastiche.

A Didacta Italia 2026, il Presidente di ANQUAP Giorgio Germani ha presentato una strategia d'urgenza articolata su tre direttrici per contrastare il sovraccarico burocratico che paralizza le istituzioni scolastiche e il personale ATA. L'articolo ANQUAP a Didacta Italia 2026: riforma del DI 1292018, interoperabilità SIDI e proroga PNRR per alleggerire le segreterie scolastiche dal sovraccarico burocratico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnantiSupplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Didacta Italia Il Parco dei Nebrodi presente a Didacta Italia 2026 a FirenzeIl Parco dei Nebrodi ha preso parte all’edizione 2026 di Didacta Italia, la principale manifestazione nazionale dedicata al sistema scolastico, ospitata a Firenze. L’ente ha partecipato all’interno ... canalesicilia.it 'La Toscana fa scuola' a Didacta Italia 2026: 28 eventi formativi e uno spazio di oltre 240 mqDal progetto regionale Leggere Forte all'orientamento, dal sistema 0-6 agli ITS, dall'educazione alla pace e alla Memoria, all'intelligenza artificiale. Anche in occasione dell’edizione 2026 di Didact ... 055firenze.it