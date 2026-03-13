Annunciato il tour estivo di Arisa | in arrivo una data anche in Romagna

Arisa ha annunciato le date del suo tour estivo e tra queste figura anche una tappa in Romagna. La cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo con il brano “Magica Favola”, si prepara a esibirsi dal vivo in diverse città italiane. Le date sono state rese note poche ore fa e i dettagli sull’organizzazione del tour sono stati pubblicati ufficialmente.

Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola”, tra i cinque finalisti in gara, Arisa annuncia le prime date del suo tour estivo. Il calendario estivo, con 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, vedrà Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto. Tra gli appuntamenti, anche una data in Romagna: sarà Cervia a ospitare il concerto di Arisa l'11 luglio in Piazza Garibaldi. Le prevendite sono disponibili dalle ore 16 di venerdì 13 marzo su ticketone.it e nei punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

