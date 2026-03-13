Denzel Washington tornerà sul set per interpretare Annibale, il generale cartaginese, in un nuovo film prodotto da Netflix e diretto da Antoine Fuqua. Le riprese si svolgono a Cinecittà, dove il cast e la troupe stanno lavorando alla realizzazione della pellicola. La produzione ha annunciato ufficialmente il progetto, che coinvolge actor e regista di fama internazionale.

L’attore Denzel Washington interpreterà il generale cartaginese Annibale in un nuovo kolossal prodotto da Netflix e diretto da Antoine Fuqua. Le riprese, previste per la prossima estate, si svolgeranno negli studi di Cinecittà a Roma, segnando un ritorno della coppia regista-attore nella capitale italiana dopo l’esperienza di The Equalizer 3. Questo progetto epico, scritto dallo sceneggiatore John Logan e con la fotografia affidata a Robert Richardson, rappresenta una scommessa internazionale che porta Hollywood nel cuore del cinema italiano. Il film non ha ancora un titolo ufficiale ma promette di unire azione, dramma e rigore storico, richiamando l’attenzione globale su una figura legendaria dell’antichità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Annibale torna: Denzel Washington e Fuqua girano a Cinecittà

Articoli correlati

Denzel Washington sarà Annibale in un film epico girato a CinecittàDenzel Washington dai teatri di Broadway a Cinecittà, il due volte Premio Oscar sta per tornare in un film epico su Annibale.

Denzel Washington atteso a Roma, il film su Annibale verrà girato a CinecittàL'attore riunirà le forze ancora una volta con il regista Antoine Fuqua per il biopic storico dedicato al condottiero cartaginese che sfidò l'allora...

Una selezione di notizie su Denzel Washington

Temi più discussi: Denzel Washington sarà Annibale nel film epico girato a Cinecittà; Denzel Washington atteso a Roma: il film su Annibale sarà girato a Cinecittà; Denzel Washington, il suo controverso biopic Netflix su Annibale entrerà in lavorazione a giugno; Denzel Washington sarà Annibale, il condottiero cartaginese, in un nuovo film Netflix.

Denzel Washington interpreta Annibale nel prossimo film di Antoine Fuqua, girato in ItaliaLeggi su Sky TG24 l'articolo Denzel Washington interpreta Annibale nel prossimo film di Antoine Fuqua, girato in Italia ... tg24.sky.it

Cinema, Denzel Washington sarà Annibale: il kolossal su Roma e Cartagine si girerà a CinecittàIl regista Antoine Fuqua e l'attore premio Oscar Denzel Washington tornano a lavorare insieme dopo The Equalizer 3. E lo faranno in ... iltempo.it

Rivisto di recente, non mi ricordavo di questo bel film con un ottimo Denzel Washington. A metà fra Taxi Driver e Il vendicatore della notte, con un'ottima regia di atmosfera, e molto crudo nelle scene di violenza. Purtroppo un po' inverosimile nell'insieme, speci - facebook.com facebook

Dopo ‘The Equalizer 3’, Denzel Washington e Antoine Fuqua scelgono ancora una volta i nostri studi per una nuova produzione #Netflix. Non vediamo l’ora di ospitare le riprese della storia del leggendario condottiero cartaginese Annibale, interpretato dall’att x.com