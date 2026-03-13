Esce oggi Canzone estiva, il nuovo singolo inedito di Annalisa, accompagnato dal videoclip. Esce oggi Canzone estiva, il nuovo singolo inedito di Annalisa, accompagnato dal videoclip, diretto da Giulio Rosati e nato da un’idea dalla stessa cantautrice, che continua il percorso narrativo del progetto Ma io sono fuoco. Il videoclip rafforza ulteriormente e completa il messaggio del brano: l’idea centrale è la dualità estremizzata dall’abito di Annalisa diviso a metà, così come l’anima e le aspettative. Le due personalità opposte così rappresentate convivono e si scontrano continuamente rubandosi la scena a vicenda. Tra le due litiganti vince però la terza, ossia quella reale, che è entrambe e nessuna. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Annalisa pubblica il video del nuovo singolo Canzone estiva

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