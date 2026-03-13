Il nuovo singolo di Annalisa rompe gli schemi. “Canzone estiva” è tutt’altro che una hit da ballare in estate. È un andare contro agli stereotipi, contrapponendo concetti religiosi e astrologici. Come definita dalla stessa cantante nel post che ha annunciato l’uscita: “Questa è la canzone con cui affronto le opinioni, compresa la mia” ”Mi vuoi più suora o pornodiva?” È una frase del ritornello delnuovo singolo di AnnalisaCanzone estiva, uscito oggi. La frase racchiude quasi tutto il significato del singolo:una rottura degli schemi, degli stereotipi tramite una contrapposizione, quella tra la religione e l’astrologia. Infatti, il brano inizia... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Annalisa, il nuovo singolo ‘Canzone estiva’: stereotipi rotti tra religione e astrologia

Articoli correlati

Annalisa torna con il nuovo singolo Canzone estiva: di cosa parla la canzoneVenerdì 13 marzo esce il nuovo singolo di Annalisa, dal titolo Canzone estiva: ecco di cosa parla il brano, che promette di essere già una hit della...

Annalisa, ecco il nuovo singolo: è ‘Canzone estiva’Il videoclip rafforza ulteriormente e completa il messaggio del brano: l’idea centrale è la dualità estremizzata dall’abito di Annalisa diviso a...

Annalisa canta “Esibizionista” per la prima volta live

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Annalisa il nuovo singolo 'Canzone...

Temi più discussi: Annalisa ha già pronta la Canzone estiva: tutto sul nuovo singolo; Annalisa si sdoppia, uscito l'ultimo singolo Canzone estiva; Annalisa è pronta a tornare, annunciato il suo nuovo singolo: Canzone estiva; Annalisa, ritorno di fuoco con 'Canzone estiva': Mi vuoi più suora o pornodiva?. Di cosa parla il nuovo singolo.

ANNALISA guarda il video del nuovo singolo Canzone estivaEsce Canzone estiva, il nuovo singolo inedito di Annalisa, accompagnato dal videoclip, diretto da Giulio Rosati e nato da un’idea dalla stessa cantautrice, che continua il percorso narrativo del proge ... newsic.it

Canzone estiva è il nuovo singolo di Annalisa: Mi vuoi più suora o pornodiva? | Video: web in fiammeAnnalisa è tornata con il nuovo singolo Canzone estiva: nel videoclip gioca con le provocazioni indossando anche l'abito da suora. ilsussidiario.net

‘CANZONE ESTIVA’ debutta alla #130 nella classifica di #AppleMusic #Annalisa #CanzoneEstiva x.com

«Chi dice suora, chi pornodiva. Entrambe e nessuna dico io, troppo facile così» Annalisa provoca e parecchio nel suo nuovo singolo, dal titolo "Canzone estiva", con un’immagine divisa a metà: da una parte abito monacale e velo, dall’altra calze a rete e tacch - facebook.com facebook