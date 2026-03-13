Annalisa | fuori ora Canzone estiva Online anche il video

ANNALISA FUORI ORA CANZONE ESTIVA IL NUOVO SINGOLO INEDITO ONLINE ANCHE IL VIDEO “MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II” Dal 23 aprile nei PALASPORT delle principali città italiane Esce oggi “Canzone estiva”, il nuovo singolo inedito di Annalisa, accompagnato dal videoclip, diretto da Giulio Rosati e nato da un’idea dalla stessa cantautrice, che continua il percorso narrativo del progetto “Ma io sono fuoco”. Il videoclip rafforza ulteriormente e completa il messaggio del brano: l’idea centrale è la dualità estremizzata dall’abito di Annalisa diviso a metà, così come l’anima e le aspettative. Le due personalità opposte così rappresentate convivono e si scontrano continuamente rubandosi la scena a vicenda. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

