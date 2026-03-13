Anna Chiara Mascolo afferma che molte persone giudicano gli atleti senza conoscere le loro esperienze e suppongono che la loro vita sia sempre facile. Dopo un periodo difficile, Mascolo ha deciso di riprendere a dedicarsi alla sua attività, ascoltando se stessa e trovando la forza di ripartire. La sua riflessione si concentra sulla percezione pubblica e sulla resilienza personale.

Incassare, ascoltarsi, nel caso fermarsi. E poi ripartire. Dopo un periodo tormentato, Anna Chiara Mascolo è tornata a brillare. Il talento della Nazionale italiana di nuoto è infatti reduce dagli ottimi Campionati Europei in vasca corta dove, tra i vari piazzamenti, ha anche ottenuto un posto in finale nei 400 stile libero. Un traguardo molto importante, raggiunto grazie ad un lavoro mentale e fisico con cui è apparsa letteralmente rigenerata, così come testimoniato dalla diretta interessata nel corso dell’ultima puntata di Swim Zone, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Alessia Polieri e Sofia Altavilla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Chiara Mascolo: “Tanti giudicano gli atleti senza sapere e dando per scontato che la loro vita vada sempre bene”

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