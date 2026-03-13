Benvenuti a Run2U #9 – 2026, dove intervistiamo Andrea Trabuio, Direttore Generale di Follow Your Passion, il circuito sportivo dedicato alle gare di endurance in Italia. Trabuio è riconosciuto come la figura centrale nel settore degli eventi sportivi di lunga durata e si occupa di organizzare e promuovere queste competizioni a livello nazionale.

Benvenuti a Run2U #9 – 2026, la puntata in cui ospitiamo Andrea Trabuio, Direttore Generale, la mente e la passione dietro il circuito sportivo Follow Your Passion e protagonista della scena degli eventi sportivi di endurance in Italia. In questa puntata Andrea ci racconta: la filosofia di Follow Your Passion come si crea una race experience memorabile l’evoluzione del running, triathlon e ciclismo storie dietro le quinte, consigli e visione futura Follow Your Passion non è solo un circuito di gare, ma una community che unisce sport, emozione, territorio e partecipazione. Scopri con noi come Andrea e il suo team hanno trasformato la corsa e gli eventi endurance in esperienze per tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Trabuio (Follow Your Passion): come trasformare una gara e lo sport in una esperienza totale

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Andrea Trabuio (Follow Your Passion): come trasformare una gara e lo sport in una esperienza totale

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