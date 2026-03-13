L’Italia del basket femminile ha ottenuto una vittoria importante contro la Nuova Zelanda con il punteggio di 74-51, avvicinandosi ai Mondiali di Berlino 2026. Andrea Capobianco ha sottolineato come le partite decisive possano essere vinte anche grazie alla solidità difensiva, mentre Lorela Cubaj ha espresso il suo orgoglio per il rendimento della squadra. La partita si è svolta in un clima di determinazione e crescita.

L’Italia hdel basket femminile ha fatto un passo ulteriore in avanti verso i Mondiali di Germania (Berlino) 2026 battendo la Nuova Zelanda per 74-51. Un match a tratti complicato da tante piccole cose capitate nel secondo quarto e all’inizio del terzo, ma in cui la squadra azzurra è riuscita a rimettere in ordine le cose dopo le difficoltà. Così coach Andrea Capobianco ai microfoni della stampa nelle parole riportate dalla FIP: “ Anche non avendo tirato con grandi percentuali, abbiamo dimostrato che si possono vincere partite importanti come questa facendo la differenza con una difesa straordinaria, quella che nel terzo e nel quarto periodo ci ha permesso di allungare nuovamente sulla Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Oasport.it

Andrea Capobianco: "Si possono vincere partite importanti con la difesa". Lorela Cubaj: "Orgogliosa di questa squadra"

