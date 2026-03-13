Ancora lavori ai semafori stop di due giorni all onda verde | ecco le vie

Da lunedì a mercoledì, i lavori per la sostituzione di 69 semafori proseguono nelle vie Carducci, Foraggi e Garibaldi. Edison Next e il Comune sono impegnati in questa operazione, che comporta uno stop di due giorni all'onda verde e momentanei disagi alla viabilità. Le modifiche riguardano diverse strade della zona e coinvolgono interventi di aggiornamento degli impianti semaforici.

Via Carducci e piazza Foraggi tra le vie interessate. Edison Next continua i lavori con l'obbiettivo di sostituire i 69 regolatori semaforici Edison Next e il Comune continuano i lavori con l'obbiettivo di sostituire i 69 semafori e tra lunedì e mercoledì interverrà in via Carducci, piazza Foraggi e piazza Garibaldi. Interventi nell'ambito del contratto di partenariato pubblico privato sottoscritto con l'azienda per importanti lavori tecnologici che prevedono la sostituzione di tutti i regolatori semaforici con impianti di ultima generazione. L’esecuzione dei lavori comporterà l’impossibilità di mantenere attiva la cosiddetta “onda verde” sugli assi di scorrimento interessati dagli interventi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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