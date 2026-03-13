Ancona | 760 casi di violenza nel 2025 calo

Nel 2025 nella provincia di Ancona sono stati aperti 760 procedimenti giudiziari legati a episodi di violenza di genere, registrando così un calo rispetto all’anno precedente. I numeri mostrano una diminuzione rispetto ai dati del 2024, anche se la cifra rimane significativa. Le autorità monitorano costantemente questa situazione per valutare eventuali interventi.

La provincia di Ancona registra nel 2025 un totale di 760 procedimenti giudiziari legati alla violenza di genere, un dato che segna una riduzione rispetto all’anno precedente. Questa flessione emerge dal report presentato durante la riunione del Tavolo interistituzionale della Rete antiviolenza provinciale presso la sede della Prefettura. I numeri indicano un calo complessivo di 105 casi rispetto al 2024, quando i procedimenti erano 865. Il prefetto Maurizio Valiante ha coordinato l’incontro dove sono stati analizzati i dati provenienti da Magistratura, Forze dell’Ordine e Servizi sanitari. Nonostante il trend positivo generale, alcune tipologie di reati mostrano andamenti diversi che richiedono attenzione specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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