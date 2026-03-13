Nella stagione di Formula 1 2026, le Mercedes continuano a mantenere il comando, confermando la loro supremazia anche nel Gran Premio di Shanghai, dopo aver dominato a Melbourne. Le Ferrari restano lontane dai vertici, mentre il team Mercedes si mostra ancora una volta il più competitivo in pista. La scena rimane invariata rispetto alle gare precedenti, con le Mercedes che guidano la classifica e le altre squadre che devono ancora colmare il divario.

Da Melbourne a Shanghai la musica non cambia. Nella Formula 1 2026 sono sempre le Mercedes a dominare. Dopo la doppietta in Australia nelle prove della Sprint in Cina non è cambiato niente: miglior tempo di George Russell e secondo di Kimi Antonelli. Con un distacco di sei decimi abbondanti inflitto alla Mc Laren del campione del mondo in carica Lando Norris. Quarto tempo per Lewis Hamilton che stavolta ha fatto meglio del suo compagno di scuderia Charles Leclerc, soltanto sesto. Le Ferrari non hanno vissuto una giornata positiva: il team di Maranello nelle prove libere ha testato la nuova ala, la “macarena”. Ma poi non l’ha utilizzata nelle prove ufficiali per la Sprint. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Anche in Cina dominio Mercedes Ferrari: no “macarena” no party

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