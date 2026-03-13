Amore gelosia e denaro | la Compagnia Corrado Abbati porta in scena La Vedova Allegra

Domenica 22 marzo al Teatro Masini di Faenza si tiene lo spettacolo “La Vedova Allegra”. La rappresentazione è a cura della Compagnia Corrado Abbati e si basa sul celebre libretto di Victor Léon e Leo Stein, con musica di Franz Lehàr. La produzione coinvolge attori e musicisti che portano in scena questa commedia musicale. L’evento è rivolto al pubblico interessato al teatro e alla musica leggera.

Domenica 22 marzo, appuntamento al Teatro Masini di Faenza con la Compagnia Corrado Abbati che porta in scena “La Vedova Allegra”, celebre libretto di Victor Léon e Leo Stein, musicato da Franz Lehàr. Le coreografie dello spettacolo sono firmate da Francesco Frola per il Balletto di Parma, mentre la direzione musicale è affidata ad Alberto Orlandi. Costruita su brani iconici come la marcia “Donne, donne eterni dei”, questo classico del repertorio operettistico vanta un testo intriso di tematiche immortali: potere, denaro, gelosie, amore. All’ambasciata del Pontevedro a Parigi, c’è grande fermento. Sta arrivando la Signora Anna Glavari, giovane vedova del ricchissimo banchiere di corte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati La Vedova Allegra incanta Maranello: l’operetta in scena con Corrado AbbatiCon il classico dell’operetta La vedova allegra messo in scena dalla compagnia Corrado Abbati martedì prossimo 13 gennaio prosegue la stagione... Leggi anche: "La vedova allegra": al Palacultura in scena la Compagnia Italiana di Operette