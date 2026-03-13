Amnesia Milano | da Adam Ten e Capriati passando per James Hype e Alisha Un marzo infinto

Amnesia Milano annuncia un marzo ricco di eventi con artisti come Adam Ten, Capriati, James Hype e Alisha. La stagione musicale si apre con serate intense, attirando pubblico da diverse parti. La location si prepara a ospitare una serie di appuntamenti che promettono di coinvolgere gli appassionati di musica elettronica e dance. La programmazione di marzo 2026 si presenta come un mese di grande fermento per il locale.

Amnesia Milano si appresta ad accogliere la primavera con una programmazione che a marzo 2026 porta aria nuova e serate ad alta intensità. La programmazione di marzo 2026 di Amnesia Milano è iniziata con Meduza³ aftershow (sabato 7) e prosegue con Adam Ten (sabato 14), Joseph Capriati (venerdì 20 al Fabrique), James Hype (sabato 21) e Alisha (sabato 28). Sabato 14 marzo 2026: Adam Ten e Valerie Fox. Da una decina d’anni Adam Ten è uno dei dj e producer più versatili della scena elettronica globale, grazie all’innata capacità di declinare con grande disinvoltura sonorità di ogni genere. Il suo è un talento raro, affinato con il tempo e sempre... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

