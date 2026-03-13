Amianto killer e burocrazia reticente | per gli ex operai della Leuci arriva la vittoria in Tribunale | Fatta un po’ di giustizia

Gli ex operai della Leuci hanno ottenuto una vittoria in tribunale, dopo anni di battaglie legali contro le responsabilità legate all’amianto. La vicenda riguarda le condizioni di lavoro e le conseguenze sanitarie di chi ha respirato le fibre tossiche, spesso ostacolati dalla burocrazia. La sentenza rappresenta un risultato importante per coloro che hanno subito danni, portando alla luce le problematiche legate alla presenza dell’amianto negli ambienti industriali.

Lecco, 13 marzo 2026 – “L’amianto ci proteggeva, dicevano ”. Invece l’amianto, che era ovunque e che si portavano pure addosso, li uccideva. Solo che non lo sapevano, nessuno lo aveva detto, né a loro, né a tutti gli altri dipendenti della ex Leuci di Lecco, la storica fabbrica di lampadine del capoluogo lariano, fondata nel 1919 e chiusa nel 2014. Lo hanno saputo solo decenni dopo. Almeno loro sono sopravvissuti e non si sono nemmeno ammalati, a differenza di tanti altri colleghi che invece purtroppo sono morti a causa dell’asbesto che infestava ogni ambiente ed era utilizzato perfino nei dispositivi in teoria di protezione. Invece che con il mesotelioma, hanno tuttavia dovuto combattere contro i burocrati dell’Inps che non volevano riconoscere i benefici contributivi di 40 anni di servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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