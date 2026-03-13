Ami Paris Trench è un tecnico del settore moda noto per aver rivoluzionato il tradizionale trench coat. Ha lavorato a nuovi modelli e dettagli che si distinguono per stile e funzionalità. La sua attenzione si concentra su linee essenziali e materiali innovativi, portando una ventata di novità in un capo classico. La sua influenza si riflette in diverse collezioni di abbigliamento.

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© Ameve.eu - Ami Paris Trench: il tecnico che ridefinisce il trench coat

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