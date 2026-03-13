Amendolara | sequestrato cantiere abusivo di 65mq in area

A Amendolara, in Calabria, i carabinieri forestali di Trebisacce hanno sequestrato un cantiere abusivo di 65 metri quadrati situato in contrada Tarianni. L’intervento è avvenuto senza autorizzazioni ufficiali e ha portato alla immediata chiusura dell’area interessata. Nessuna persona è stata arrestata durante l’operazione, che si è conclusa con il sequestro del sito.

Nel cuore della Calabria, a Amendolara, l'intervento dei carabinieri forestali di Trebisacce ha portato al sequestro immediato di un cantiere edilizio abusivo situato in contrada Tarianni. L'area, già soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali per le sue vedute panoramiche tutelate da decreto ministeriale, ospitava la sopraelevazione illegale di una villetta esistente. I militari, coadiuvati dalla polizia locale del comune, hanno bloccato i lavori privi di qualsiasi titolo edilizio o autorizzazione paesaggistica. L'opera in corso prevedeva la costruzione di un primo piano mansardato della superficie di 65 metri quadrati, accessibile tramite una scala esterna e completamente indipendente dal piano terra.