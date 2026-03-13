Amburgo-Colonia sabato 14 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle 18:30 si affrontano all’Allianz Arena di Amburgo l’FC Amburgo e il 1. FC Colonia, due squadre neopromosse impegnate in una partita decisiva per la salvezza in Bundesliga. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici relativi alla sfida tra le formazioni di Polzin e Kwasniok, entrambe alla ricerca di punti importanti.

Sfida salvezza in una Bundesliga che nella parte bassa vede l’Amburgo di Polzin affrontare l’altra neopromossa di questa edizione, il Colonia di Kwasniok. I Rothoesen sono venuti fuori alla distanza e con il colpaccio di Wolfsburg si sono issati a +5 dal terzultimo posto, sempre più comodi in zona salvezza. Manca ancora qualche giornata prima di festeggiare, ma la strada e tracciata e questo mese. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Amburgo-Colonia (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Articoli correlati Amburgo-Colonia (sabato 14 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza in una Bundesliga che nella parte bassa vede l’Amburgo di Polzin affrontare l’altra neopromossa di questa edizione, il Colonia di... Leggi anche: Stoccarda-Colonia (sabato 14 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Una raccolta di contenuti su Amburgo Colonia sabato 14 marzo 2026... Temi più discussi: Amburgo - Colonia; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal per l'allungo in vetta alla Premier, il Barça attende il Siviglia, ostacolo Leverkusen per il Bayern. Bundesliga 2025-2026: Amburgo-Colonia, le probabili formazioniIl sabato del campionato tedesco si conclude con una partita importantissima per risalire dalla metà meno nobile della classifica. sportal.it Pronostico Amburgo-Colonia: rivincita per la salvezzaAmburgo-Colonia è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Dopo il successo del recente concerto a Teramo, CARLO BOCCADORO torna in recital con due appuntamenti in Germania, ospite dell’ Istituto Italiano di Cultura di Amburgo e dell’Istituto Italiano di Cultura di Colonia. Un percorso personale e curatoriale che a - facebook.com facebook