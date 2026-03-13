Amburgo-Colonia sabato 14 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Amburgo e Colonia, due squadre neopromosse della Bundesliga. L’incontro si svolge ad Amburgo e le formazioni sono state annunciate, con le quote e i pronostici disponibili per gli appassionati di calcio. La sfida riguarda la lotta per la salvezza e coinvolge le squadre di Polzin e Kwasniok.

Sfida salvezza in una Bundesliga che nella parte bassa vede l'Amburgo di Polzin affrontare l'altra neopromossa di questa edizione, il Colonia di Kwasniok. I Rothoesen sono venuti fuori alla distanza e con il colpaccio di Wolfsburg si sono issati a +5 dal terzultimo posto, sempre più comodi in zona salvezza. Manca ancora qualche giornata prima di festeggiare, ma la strada e tracciata e questo mese.