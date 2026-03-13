Ambasciatori per l’ambiente Torna il premio per le scuole

Domani torna la quarta edizione del Premio ambasciatore della transizione ecologica, promosso dall’amministrazione comunale di Civitanova. L’iniziativa coinvolge le scuole cittadine che potranno partecipare presentando progetti e idee legate alla tutela ambientale. Il premio mira a riconoscere gli sforzi degli studenti e delle scuole nel promuovere pratiche sostenibili e sensibilizzare la comunità sui temi della transizione ecologica.

Prenderà il via domani la quarta edizione del Premio ambasciatore della transizione ecologica, promosso dall’amministrazione comunale civitanovese. Per l’edizione 2026, l’assessore Roberta Belletti ha proposto attività sul campo, esperienze pratiche e iniziative partecipate che coinvolgeranno scuole e cittadini. Le iniziative nascono anche dalle idee premiate nelle scorse edizioni, e si trasformano ora in azioni sul territorio. Il primo appuntamento domani è con Joinable, dedicato alla tutela del mare e delle spiagge, iniziativa che prevede attività di monitoraggio e raccolta dei rifiuti sul litorale, nell’area floristica Tre Case, con il supporto di app sviluppate in progetti europei, coinvolgendo volontari e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

