Amazon | 1 miliardo evaso 4 dirigenti in processo

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro dirigenti di Amazon e della società Amazon Eu sarl, accusate di aver omesso dati fiscali per un totale di 1,1 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021. La vicenda riguarda un presunto evasione fiscale e coinvolge direttamente le figure apicali dell’azienda. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sul tema fiscale e sulle pratiche delle grandi multinazionali.

La Procura di Milano ha richiesto il rinvio a giudizio per quattro dirigenti di Amazon e la società lussemburghese Amazon Eu sarl, accusate di aver omesso dati fiscali per un importo di 1,1 miliardi di euro tra il 2019 e il 2021. Questa richiesta arriva nonostante l’azienda abbia già siglato un accordo con l’Agenzia delle Entrate per pagare 527 milioni di euro, una cifra inferiore all’accertamento originale. L’indagine, coordinata dal pm Elio Ramondini e dalla Guardia di Finanza di Monza, punta su uno schema considerato fraudolento che ha impedito al Fisco italiano di identificare decine di migliaia di venditori extra Ue operanti sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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