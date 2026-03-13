Amatori

La comunità sportiva e quella di Valdibrana sono in lutto per la scomparsa di Romano Angioloni, venuto a mancare mercoledì, proprio il giorno precedente a quello che sarebbe stato il suo settantottesimo compleanno. Angioloni era il presidente del Gs Valdibrana, squadra che milita nel campionato Uisp e fondata nel 1969 dal presidente Civinini Terzo, per tutti 'Cirio'. Il legame tra Angioloni e il Valdibrana si è consolidato nei primi anni Duemila, quando iniziò a svolgere il ruolo di dirigente. Residente proprio a Valdibrana, trasmise la sua passione per il calcio anche al figlio Thomas, che iniziò infatti a giocare nella squadra, di cui oggi è allenatore.