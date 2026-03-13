Alto Piemonte | 6.800 assunzioni a marzo ma il 73% è

Nel mese di marzo 2026, nell’Alto Piemonte, le aziende hanno pianificato di assumere complessivamente 6.800 persone. Di queste, circa il 73% riguarda nuovi contratti, mentre il restante parte è rappresentato da rinnovi o trasformazioni di rapporti già esistenti. I settori più attivi sono quelli manifatturiero, dei servizi e del commercio. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali locali.

Il mese di marzo 2026 si preannuncia come un periodo cruciale per il mercato del lavoro nell’Alto Piemonte, dove le imprese hanno programmato l’assunzione di 6.800 nuovi dipendenti. Questa cifra rappresenta oltre un quarto delle entrate complessive previste a livello regionale, evidenziando un ruolo trainante che va ben al di là delle semplici statistiche locali. Le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli mostrano una domanda di occupazione concentrata in un numero limitato di aziende, ma con una richiesta specifica di competenze professionali che segna profondamente la struttura della richiesta di personale. Un dato che emerge con chiarezza è la natura temporanea della maggior parte di questi contratti: più del 73% delle assunzioni previste sono a termine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alto Piemonte: 6.800 assunzioni a marzo, ma il 73% è Articoli correlati Bper Banca: accordo per l'esodo di 800 lavoratori, ma con 650 nuove assunzioniInteressa (e parecchio) anche il territorio bresciano, dove la banca è presente con 74 filiali, l'accordo siglato in questi giorni tra Bper Banca e... Tutti gli aggiornamenti su Alto Piemonte Discussioni sull' argomento Indoor e Lanci Master. 44 volte Piemonte; Treni Piemonte: modifiche per lavori a Novara. Alto Piemonte, previste 6.800 entrate al lavoro a marzoSono 6.800 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di marzo 2026, pari al 24,7% delle entrate complessive previste a livello ... ansa.it Lieve calo delle imprese femminili in Alto PiemonteSono 16.321, il 22,6% delle imprese totali del Piemonte Nord Orientale, sono guidate da donne straniere nell'11,9% dei casi e da giovani under 35 nel 9,7%. Questa è, secondo i dati forniti dalla ... ansa.it Alto Piemonte, previste 6.800 entrate al lavoro a marzo. Sono il 24,7% delle entrate complessive previste a livello regionale #ANSA x.com FINE SETTIMANA DI MALTEMPO, ANCHE INTENSO SU ALTO PIEMONTE E AL CONFINE CON LA LIGURIA. ATTESE NEVICATE COPIOSE SULLE ALPI, FINO A 1 METRO TRA VCO E SESIA OLTRE I 1500M. La fase stabile che ci ha interessato nel - facebook.com facebook