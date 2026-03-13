Alta Velocità | il merito è delle associazioni non

L’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino afferma di aver avuto un ruolo decisivo nell’arrivo dell’Alta Velocità nella zona. Secondo l’associazione, il merito va attribuito al lavoro svolto sul territorio, senza riconoscere responsabilità o interventi di altri soggetti. La dichiarazione mette in evidenza come siano state le associazioni locali a portare a compimento questo risultato.

L’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino rivendica la paternità esclusiva dell’arrivo dell’Alta Velocità nella zona, attribuendo il risultato al lavoro di base e non all’intervento. Questa affermazione nasce come risposta diretta a un comunicato recente del Comune di Scalea che sembrava voler attribuire il merito alle istituzioni locali. La narrazione ufficiale della mobilità nell’Alto Tirreno Cosentino viene ribaltata: ciò che era considerato la cenerentola del trasporto ferroviario è oggi servito da treni veloci grazie a una rete sociale costruita dal basso. Le associazioni sottolineano che ogni successo deriva da anni di studio, sacrificio gratuito e collaborazione con cittadini anche fuori dai confini regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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