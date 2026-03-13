Alta Val Tidone il giovedì in Comune c’è il Punto Salute assistenza di prossimità per i cittadini

Ogni giovedì mattina, nella sede di Nibbiano del Comune di Alta Val Tidone, apre il Punto Salute, una struttura dedicata all’assistenza di prossimità. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, offre prestazioni sanitarie erogate da personale qualificato e permette ai cittadini di ridurre spostamenti e tempi di attesa. L’orario di apertura è dalle 8 alle 12.

Sarà aperto tutti i giovedì dalle 8 alle 12 nella sede di Nibbiano del Comune di Alta Val Tidone il nuovo Punto Salute, struttura voluta dall’Amministrazione comunale che permette l’erogazione di prestazioni tramite personale sanitario e consente agli utenti di ridurre gli spostamenti e i tempi di attesa. Il servizio è iniziato ieri, giovedì 12 marzo. “E’ la risposta ai bisogni dei cittadini di avere accesso facile e capillare a prestazioni che permettono il monitoraggio di parametri utili per il proprio stato di salute” commentano il sindaco Franco Albertini e l’assessore Giovanni Dotti.Il gestore del Punto Salute è il Comune di Alta Val Tidone, mentre il Responsabile Sanitario sarà, come per il Punto Prelievi - con cui condivide gli stessi locali (piano terra del Municipio di Nibbiano) - il dottor Giorgio Ferrari. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

Approvato il bilancio del Comune di Alta Val TidoneArriva nell’ultima seduta prima delle festività natalizie l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 e del piano opere pubbliche del Comune...

Alta Val Tidone, arriva il Punto di Ascolto Adiconsum per la tutela dei consumatoriArriva anche nel comune di Alta Val Tidone il Punto di Ascolto Adiconsum, uno sportello dedicato alla tutela dei consumatori dove i cittadini...

Aggiornamenti e notizie su Alta Val Tidone il giovedì in Comune...

Temi più discussi: Alta Val Tidone, arriva il Punto di Ascolto Adiconsum per la tutela dei consumatori; Trevozzo, 250 mila euro per la nuova rotatoria; Sei appuntamenti tra sport e ambiente per il 2026 dei Marciatori Alta Val Tidone; Sulla Via degli Abati tra Colombarone e Pometo, nuova escursione il 15 marzo.

Adiconsum arriva anche in Alta Val Tidone: apre uno sportello settimanaleArriva anche nel Comune di Alta Val Tidone il Punto di Ascolto Adiconsum, uno sportello dedicato alla tutela dei consumatori dove i cittadini potranno ... piacenzasera.it

Sei appuntamenti tra sport e ambiente per il 2026 dei Marciatori Alta Val TidoneTutte confermate anche per il 2026 le marce e le camminate organizzate dall’ASD Marciatori Alta Val Tidone che da alcuni anni promuove sul territorio ... piacenzasera.it

Parte 1 Romagnese o Alta val tidone Guelfi o Ghibellini . . #valtidone #romagnese #piacenza - facebook.com facebook