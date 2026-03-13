Almeno 42 volte a un passo dalla morte | perché nessuno riuscì a fermare Adolf Hitler?

Nel corso della sua vita, Adolf Hitler è stato bersaglio di almeno 42 attentati documentati, con un numero che si aggira tra 39 e 42 secondo diverse fonti storiche. Lo scrittore Will Berthold aveva già raccolto queste informazioni nel 1981 e le fonti successive le confermano con prove concrete. Nessuno degli atti violenti contro di lui ha portato al suo arresto o alla sua eliminazione.

Chi tentò di fermarlo era spesso uno dei suoi stessi militari. Il dato che stupisce di più: con l'avanzare della guerra, i complotti arrivarono quasi tutti dall'interno della Wehrmacht, non da nemici esterni. Generali e ufficiali dell'esercito tedesco si convinsero che eliminare Hitler fosse l'unico modo per salvare la Germania dalla rovina totale.